Rodoviária do Plano Piloto inaugura espaço para pessoas com autismo

A partir deste domingo (1), a Rodoviária do Plano Piloto contará com um espaço dedicado a pessoas com transtorno do espectro autista, anunciou o diretor da Concessionária Catedral. A iniciativa pioneira inclui uma sala multissensorial equipada com iluminação e som adaptados, além de pufes e piscina de bolinhas para oferecer conforto e acalmar os usuários.



Estão previstas também melhorias nos elevadores e escadas rolantes da rodoviária, com manutenção frequente e equipe exclusiva para assegurar o funcionamento adequado desses equipamentos essenciais.



