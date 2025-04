Rodoviária do Plano recebe edição especial do Record nas Cidades pelos 65 anos de Brasília

Brasília celebrará seu 65º aniversário no dia 21 de abril com uma festa especial promovida pela RECORD Brasília. O evento ocorrerá no gramado entre o Congresso Nacional e a Rodoviária do Plano Piloto e deve receber até 5 mil pessoas.



A festividade terá início às 10h e será transmitida ao vivo no programa Balanço Geral . Entre as atrações, o público poderá acompanhar shows musicais, destacando-se a apresentação de Lucas Camaro. Além disso, haverá prêmios em dinheiro e o transporte público será oferecido gratuitamente durante a celebração.



