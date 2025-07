Rua 25 Sul de Águas Claras (DF) terá sentido único a partir de 10 de julho

A partir do dia 10 de julho, o Departamento de Trânsito do DF mudará o sentido da Rua 25 Sul em Águas Claras para um sentido único, no sentido horário. O DETRAN instalará placas de sinalização e realizará uma campanha educativa sobre as mudanças.



A alteração atende a um pedido da população para evitar transtornos e acidentes na via, com ações de distribuição de folhetos explicativos sobre o novo fluxo e rotas alternativas.



