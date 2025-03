Saiba quais cuidados ter para evitar choque elétrico

Recentemente, um incidente que resultou na morte de uma criança, em Planaltina (DF), acendeu o alerta sobre a segurança em casos de descargas elétricas. A Tenente Letícia, do Corpo Bombeiros, orienta que, quando um fio de alta tensão cai sobre um veículo, o primeiro passo é buscar socorro sem tocar em partes metálicas do carro. Se houver necessidade de sair do veículo, deve-se tocar o solo simultaneamente com os dois pés. Em situações com vítimas de descargas, é essencial garantir que a corrente elétrica esteja desligada antes de prestar socorro. Caso a vítima não esteja respirando ou tenha parada cardíaca, é recomendado realizar compressões torácicas até a chegada do socorro especializado.



