Santa Luzia, na Cidade Estrutural (DF), vai receber o RECORD nas Cidades neste sábado

No próximo sábado, dia 26 de julho, o RECORD nas Cidades acontece no bairro Santa Luzia, na Cidade Estrutural (DF). A festa começará às 9h em frente ao prédio Protótipo e ao lado do Parque Urbano. O evento contará com prêmios, serviços gratuitos e atrações musicais. A equipe da RECORD, incluindo Henrique Chaves e Sabrina, estará presente para interagir com os participantes.



