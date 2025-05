Saúde anuncia medidas para prevenir surto de doenças respiratórias em crianças

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou medidas para enfrentar o aumento dos casos de doenças respiratórias entre crianças. Mais de 240 bebês prematuros já receberam um medicamento que previne infecções graves como bronquiolite e pneumonia.



O DF é a primeira unidade da federação a adquirir esse medicamento. Além disso, a secretaria planeja contratar 304 leitos adicionais de UTI com investimento estimado em mais de R$ 600 milhões e adquirir equipamentos modernos para tratamento das doenças respiratórias.



