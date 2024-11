Saúde Mais Perto do Cidadão expande atendimentos e chega a cinco cidades do DF

O projeto Saúde Mais Perto do Cidadão ganha reforço com a implantação de uma segunda estrutura de atendimento, ampliando o acesso à saúde em diversas regiões do Distrito Federal. O Riacho Fundo é a primeira Região Administrativa a receber a nova estrutura. Entre os dias 20 e 29 de novembro, moradores da região têm acesso a consultas nas especialidades de Ginecologia, Ortopedia, Dermatologia, Cardiologia, Oftalmologia e Pediatria. Após o Riacho Fundo, as cidades de Sol Nascente, Estrutural, Ceilândia e Santa Maria serão as próximas a serem beneficiadas com a ampliação do projeto.