Saúde Preventiva: especialista dá dicas de tratamentos para melasma

O melasma é uma condição dermatológica crônica caracterizada pelo surgimento de manchas escuras na pele, especialmente no rosto. Apesar de não representar riscos à saúde física, o problema pode causar impactos significativos na autoestima, principalmente entre mulheres.



A condição costuma ser desencadeada por fatores hormonais, como gravidez e uso de anticoncepcionais e agravada pela exposição solar. A dermatologista Adriana Isaac explica que o melasma não tem cura, mas pode ser controlado com tratamentos como peeling, laser, uso de clareadores e proteção solar rigorosa.



A babá Cristiane Araújo convive com o melasma desde a gravidez, quando notou o surgimento das primeiras manchas. Ela descreve como as manchas afetaram sua autoestima e menciona tentativas de tratamentos caseiros sem sucesso.



