Secretaria de Educação abre inscrições para EJA no Distrito Federal

Estão abertas as inscrições para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) no Distrito Federal. As inscrições são destinadas a quem tem 15 anos ou mais e não concluiu o ensino fundamental ou médio. O prazo termina em 8 de julho.



Os interessados devem se inscrever no site da Secretaria de Educação do DF ou pelo telefone 156, informando o endereço para escolha da escola mais próxima. As aulas podem ser presenciais ou online. O resultado será divulgado no dia 18 de julho no site da secretaria.



A matrícula presencial ocorre entre 21 e 25 de julho. É necessário levar identidade, CPF, duas fotos 3x4, comprovante de residência e, se possível, histórico escolar. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis, que também devem apresentar identidade e CPF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!