Secretaria do Meio Ambiente promove iniciativa para prevenir incêndios florestais

A Secretaria do Meio Ambiente coordena uma ação integrada no Jardim Botânico, em Brasília , para prevenir incêndios florestais. O evento envolve várias instituições e inclui blitz educativas. O secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, destaca o investimento em 150 brigadistas contratados por dois anos para combater queimadas.



Andréa Almeida, do SLU, ressalta a importância da gestão adequada de resíduos sólidos para evitar incêndios, destacando que a queima de materiais é proibida no Distrito Federal. A população é encorajada a participar das atividades educativas para proteger o meio ambiente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!