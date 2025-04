Secretário de Obras fala sobre mudanças no trânsito após obras na EPIG

No primeiro dia após a liberação do novo viaduto na EPIG, o trânsito enfrentou congestionamento. O desvio em direção ao Setor Policial Sul foi implementado, e o secretário de Obras, Valter Casemiro, explicou que o viaduto oferece um novo acesso à EPIG, com carros usando uma via paralela ao corredor exclusivo para ônibus.



A entrega completa é estimada em 60 dias, com outras fases da obra projetadas para conclusão até abril de 2026. A criação do corredor exclusivo de ônibus visa reduzir afunilamentos ao aumentar as faixas de rolamento de três para quatro, melhorando a mobilidade. As mudanças visam diminuir o tráfego intenso para quem vem da EPTG, proporcionando melhor fluidez na região.



