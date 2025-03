Seleção Brasileira chega a Brasília para enfrentar a Colômbia

A seleção brasileira desembarcou nesta segunda-feira (17) em Brasília . O técnico Dorival Junior comandará um treino às 17 horas no Estádio Bezerrão. A equipe enfrentará a Colômbia na quinta-feira no Mané Garrincha. Neymar foi cortado devido a uma lesão na coxa esquerda. Os jogadores estão chegando ao hotel localizado a 1 km do estádio. O material da CBF foi entregue no local. Espera-se a chegada de jogadores importantes como Vinícius Júnior e Rodrygo.



