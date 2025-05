Servidor público de Brasília é preso por filmar e divulgar imagens íntimas de mulheres

A polícia prendeu um servidor público suspeito de filmar mulheres sem consentimento em banheiros públicos em Brasília. Investigações indicam que ele agia desde 2017, usando câmeras escondidas. As delegadas responsáveis pelo caso informaram que uma criança foi identificada em um dos vídeos.



O servidor, que também atuava como DJ, teria usado eventos culturais para cometer os crimes. Dispositivos foram apreendidos em sua casa e estão sob análise. As investigações devem ser concluídas em dez dias.



