Sesc leva serviços de saúde gratuitos para moradores de Planaltina (DF)

A população de Planaltina (DF) pode usufruir de uma série de serviços gratuitos nas áreas da saúde e cultura promovidos pelo Sesc. Até quinta-feira (29), unidades móveis oferecem consultas médicas e orientações sobre glaucoma, em comemoração ao Dia Mundial de Combate à doença.



Além disso, a programação cultural inclui oficinas de DJ, dança e iluminação voltadas para jovens. O gerente das unidades móveis do Sesc DF, André Abreu, destaca a importância de aproximar a cultura e o bem-estar da comunidade local. A estrutura está localizada no km 19 da BR-020, em Planaltina, onde uma futura unidade do Sesc será instalada.



