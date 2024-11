Sindivarejista premia 10 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do DF

O Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal premiou na noite dessa quinta-feira (24), 10 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do comércio no Distrito Federal. A apresentadora da RECORD Brasília, Neila Medeiros, foi uma das premiadas do Prêmio Mérito Varejista 2024. A vice-governadora Celina Leão participou de evento que reconheceu trabalho do secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar, entre outras personalidades da capital federal.