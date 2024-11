Suspeito de matar filha de policial aposentado do DF é preso em Goiás

Gilmarcos de Oliveira Coutinho, de 23 anos, foi preso na noite de quarta-feira (27), em Formosa, Goiás, suspeito de matar Samira Alves Lima, de 36 anos. Ela foi encontrada morta em seu apartamento no Jardim Ingá, região do Entorno do DF. O crime era inicialmente tratado como desaparecimento, após o carro de Samira ser encontrado abandonado no Lago Norte, próximo ao Taquari. Familiares e amigos realizaram buscas pela mulher até que o corpo foi encontrado na segunda-feira. Gilmarcos, que já possui passagens por roubo e tráfico de drogas, foi detido pelos policiais militares de Goiás e levado para a delegacia. O caso segue em investigação.