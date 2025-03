Técnico de som morre após descarga elétrica em montagem de festa no Mané Garrincha, no DF

Renato Pena do Carmo, um técnico de som de 32 anos, morreu depois de receber uma descarga elétrica ao montar uma estrutura para uma festa no Estádio Mané Garrincha. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente, mas encontrou Renato inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Manobras de ressuscitação foram realizadas por uma hora sem sucesso. A Arena 360, responsável pelo local, lamentou o ocorrido e expressou seus sentimentos à família. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!