Trânsito na W3 Sul, em Brasília, será alterado nesta terça para gravações de filme

O tráfego de veículos na W3 Sul, em Brasília, será bloqueado a partir das 23h até as 6h de quarta-feira (9), na altura do Espaço Cultural Renato Russo. A interdição é devido às gravações do filme "A Menor Distância entre Dois Pontos". O Departamento de Trânsito do DF desviará o fluxo no sentido sul-norte para a via W2 Sul durante esse período.



