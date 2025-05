Trânsito tem alterações para eventos no Parque da Cidade e no Paranoá (DF)

O Detran interditou o acesso de veículos em áreas do Parque da Cidade e Parque Vivencial do Paranoá desde às 6h30 devido a eventos locais. No Parque da Cidade, o acesso pela quadra 105 está fechado por causa de uma corrida. O fluxo de veículos será normalizado após a conclusão do evento. No Paranoá, eventos também causam impacto no trânsito.



