Três pessoas ficam feridas após carro capotar na Sandu Norte, em Taguatinga

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida Sandu Norte, em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou um veículo branco capotado. Duas mulheres foram atendidas e levadas para hospitais em Taguatinga e Santa Maria com quadro estável. A terceira vítima, uma mulher de 62 anos, apresentava machucados e dores no tórax e foi encaminhada a um hospital particular. Uma passageira do segundo veículo foi avaliada, mas não precisou de atendimento médico.



