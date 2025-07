Trio é preso após fazer família refém na própria casa em Luziânia, Entorno do DF

Uma família foi feita refém na própria casa em Luziânia, Entorno do DF. Um homem de 39 anos e seu filho foram presos por roubo violento e envolvimento em tráfico de drogas. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido no Distrito Federal.



Segundo a polícia, ele já tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio cometido em 2024. O delegado responsável espera que os suspeitos permaneçam presos enquanto novos fatos são investigados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!