Últimos dias para adotar cartinhas na Campanha Papai Noel dos Correios

Ainda dá tempo de participar da Campanha Papai Noel dos Correios e realizar o sonho de uma criança neste Natal. Mais de 2 mil cartinhas estão disponíveis no Distrito Federal, e o prazo para adoção e entrega dos presentes termina na próxima segunda-feira (9). Até agora, 8.300 cartas já foram adotadas. A adoção pode ser feita online, pelo site dos Correios, ou presencialmente nas agências participantes, como em Águas Claras, Taguatinga, Asa Norte, Asa Sul, Guará I e Sudoeste. Para quem prefere o presencial, as unidades do Águas Claras Shopping e do Brasília Shopping funcionam aos sábados. Excepcionalmente, neste sábado (7), o ponto no Edifício Pasteur também estará aberto, das 9h às 13h.