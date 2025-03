Vacinação contra a gripe começa nesta terça-feira (25) para grupos prioritários no DF

A partir desta terça-feira (25), a vacina contra a gripe estará disponível em mais de 100 salas de vacinação no Distrito Federal. Cerca de 80 mil doses foram recebidas para atender os grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses até 5 anos, pessoas acima de 60 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas, indígenas, trabalhadores de Saúde , funcionários do sistema prisional, professores, membros das forças de segurança e salvamento, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, membros das forças armadas, trabalhadores dos correios, portuários e caminhoneiros. É necessário apresentar um documento de identificação e comprovante, se houver comorbidade.







As vacinas serão aplicadas de segunda a sábado, conforme o horário de funcionamento das unidades de saúde. O senhor José, que há 12 anos toma a vacina, reforça a importância da imunização: "Gripe mesmo nunca mais tive, me sinto muito bem". Verifique os postos participantes no site da Secretaria de Saúde.



