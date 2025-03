Vai de Graça: quase 1,9 milhão de viagens gratuitas são feitas durante feriado

Durante o feriado de Carnaval, o programa "Vai de Graça" do governo do Distrito Federal, ofereceu transporte público gratuito, resultando em 70% mais passageiros na terça-feira em comparação ao ano anterior. Segundo Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade, a iniciativa busca não só aumentar o uso do transporte coletivo, mas também diminuir o número de veículos nas ruas. Ele destacou a aceitação positiva da população e a ausência de incidentes significativos. A gratuidade continuará aos domingos e feriados, fomentando o interesse pelo transporte público e melhorando a dinâmica de mobilidade urbana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!