Vazamento de esgoto em Águas Claras (DF) é resolvido pela Caesb

Equipes da Caesb atuam na Avenida Pau Brasil após reclamações de moradores sobre esgoto jorrando

DF no Ar|Do R7

A equipe da Caesb foi acionada para resolver um problema de esgoto que estava jorrando na Avenida Pau Brasil em Águas Claras (DF). Imagens ao vivo mostram a presença do caminhão da empresa no local. A situação foi relatada por telespectadores e persistia desde o dia anterior. A área é próxima à Estação Águas Claras e apresenta grande movimentação.

