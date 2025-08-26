Vazamento de esgoto em Águas Claras (DF) é resolvido pela Caesb

A equipe da Caesb foi acionada para resolver um problema de esgoto que estava jorrando na Avenida Pau Brasil em Águas Claras (DF). Imagens ao vivo mostram a presença do caminhão da empresa no local. A situação foi relatada por telespectadores e persistia desde o dia anterior. A área é próxima à Estação Águas Claras e apresenta grande movimentação.



