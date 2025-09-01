Veículos são vandalizados em área de cachoeira no Altiplano Leste, no DF

No Altiplano Leste, no Distrito Federal, um carro foi encontrado totalmente depredado após o proprietário ter ido a uma cachoeira. A caminhonete apresentava vidros quebrados, arranhões e danos internos. As placas foram levadas. Em outro caso na mesma região, uma moto foi encontrada em chamas. Ambos os incidentes estão sob investigação da delegacia de São Sebastião. O dono do carro expressou surpresa com a situação após 12 anos frequentando o local.



