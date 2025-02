Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (5)

O DF no Ar desta quarta-feira (5) fala sobre um projeto que oferece serviços de saúde em Brazlândia, contando com atendimentos gratuitos e 14 especialidades médicas. Além disso, o jornal noticia a condenação a três anos de prisão do dono de imóvel onde jovem morreu ao cair do quinto andar. Outros destaques são: Polícia Militar reforça policiamento na Asa Norte após aumento na criminalidade e Distrito Federal conta com 589 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil.