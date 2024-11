Veja a íntegra do DF no Ar desta quinta-feira (17)

Nesta edição do DF no Ar, veja que, a Câmara Legislativa do DF decide nesta quinta-feira (17) sobre a compra das câmeras de segurança a serem acopladas nos uniformes de quem trabalha com segurança pública. Saiba o que acontece com o fim do prazo para resgatar o dinheiro esquecido em bancos. A carreta da saúde está no Gama (DF) oferecendo exames e atendimentos gratuitos para população. E ainda: no Dia Nacional da Vacinação, saiba como atualizar a caderneta de vacina.