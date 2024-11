Veja a íntegra do DF no Ar desta quinta-feira (31)

Nesta edição do DF no Ar, veja que os moradores de Santa Maria, no Distrito Federal, denunciam o descarte irregular de lixo nas ruas da cidade e se preocupam com a proliferação do mosquito da dengue. Além disso, fique sabendo quais são as vagas de emprego abertas na semana. E ainda: veja como ter um currículo bom para conseguir vagas temporárias que surgem no fim do ano para atender as demandas dos clientes.