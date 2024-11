Nesta edição do DF no Ar, veja que com as chuvas fortes, a cratera que se abriu em uma avenida do Sol Nascente (DF) pode trazer mais riscos. Ministério Público fez recomendações para o DER sobre o uso do Eixão do Lazer. E ainda: conheça um projeto no Gama (DF) que leva música, teatro e dança para os estudantes.