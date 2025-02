Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (10)

No DF no Ar desta segunda-feira (10), a secretária de Educação fala sobre o retorno do ano letivo e a proibição do uso de celulares em sala de aula. A restrição busca melhorar a concentração e a socialização dos alunos. No pré-carnaval da Asa Norte, a polícia usou spray de pimenta contra um ambulante e foliões durante um bloco. E no cinema, um filme brasiliense que já recebeu 49 prêmios terá uma sessão especial no Cine Brasília. Confira!