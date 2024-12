Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (2)

Nesta edição do DF no Ar, veja que tem mudança no trânsito na EPIG, um novo acesso foi liberado com a conclusão de obras. A Receita Federal do DF fez uma grande operação de fiscalização nas rodovias que cortam o DF no final de semana, e garrafas de refrigerantes estão entre os itens apreendidos. E ainda, Aneel anuncia bandeira verde para a conta de energia e o valor deve baixar.