Veja a íntegra do DF no Ar desta sexta-feira (15)

O DF no Ar desta sexta-feira (15) traz desdobramentos do caso do atentado contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal), que aconteceu na última quarta-feira (13). Para garantir a segurança da população, a PRF vai aumentar 50% do efetivo no feriado para monitorar chegadas de veículos no DF. O jornal noticia, também, o 20º feminicídio no Distrito Federal este ano. O quadro Saúde Preventiva fala sobre a conscientização da população sobre diagnóstico, cuidados e prevenção da diabetes e, no Sabor e Saúde, especialistas mostram como montar uma lancheira saudável para crianças. Outros destaques são: mudanças no trânsito durante o feriado prolongado em Brasília; Ministério do Trabalho e Emprego começa pagamento do abono salarial na segunda; telespectadores de Taguatinga recebem equipe do DF no Ar para delicioso café da manhã.