Veja a íntegra do DF no Ar desta sexta-feira (22)

Na edição de sexta-feira (22) do DF no Ar, a programação traz serviços importantes para a população. Na Rodoviária do Plano Piloto, é possível resolver questões de saúde e obter apoio jurídico com a Defensoria Pública do DF, além de acessar os serviços da Agência do Trabalhador. No quadro "Café da Manhã com Telespectador", a equipe da RECORD Brasília foi até o Gama (DF), conhecer a hiostória da Lúcia. Conheça também, a dona Agnes, que transformou um pequeno espaço que antes era uma lixeira em um jardim comunitário com frutas, temperos e flores, para evitar a proliferação do mosquito da dengue.