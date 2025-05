Com superlotação, HMIB encerra atendimentos mesmo após longa espera de pacientes

O HMIB (Hospital Materno Infantil de Brasília ) tem enfrentado superlotação devido ao grande número de crianças doentes com vírus respiratórios. Na noite dessa terça-feira (13), o fechamento do portão às 22h30 gerou confusão entre os pais que aguardavam atendimento por horas.



A polícia foi chamada para garantir a segurança no local. A Secretaria de Saúde ainda não respondeu sobre a situação atual na unidade. Pais e mães esperam por soluções rápidas para o problema.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!