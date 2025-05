Unidades Básicas de Saúde no Riacho Fundo (DF) são realocadas durante reformas

Os serviços da UBS 2, localizada no Riacho Fundo 2 (DF), foram temporariamente transferidos para a UBS 5 devido às obras de modernização. As consultas agendadas continuarão sem prejuízo para os pacientes, e o acolhimento pelas equipes de saúde da família está garantido.



A UBS 5 também reservou espaço para atividades coletivas anteriormente realizadas na outra unidade. A mudança visa assegurar o atendimento a mais de 15 mil pessoas cadastradas na unidade, evitando transtornos aos pacientes.



