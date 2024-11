Veja a íntegra do DF no Ar desta sexta-feira (25)

Confira a edição do DF no Ar desta sexta-feira, dia 25. Com a chegada das chuvas, um tema importante volta à discussão: a prevenção contra os focos de criação do mosquito da dengue. Este ano, já foram registrados 250 casos da doença no Distrito Federal. Descubra quais medidas o governo está implementando para evitar uma nova epidemia.

Além disso, apresentaremos novas informações sobre a trágica morte de um pai e sua filha em Ceilândia (DF). A polícia já identificou o autor dos disparos que vitimaram ambos.

Nesta sexta-feira, também é dia de café da manhã na casa de um telespectador. O DF no Ar foi até Samambaia (DF) para celebrar o aniversário da cidade. E ainda: conheça um lugar incrível para se divertir com a família. Não perca!