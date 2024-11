Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (15)

Nesta edição do DF no Ar, acompanhe as atualizações do caso do tiroteio em um bar do Riacho Fundo que feriu cinco pessoas e deixou uma pessoa morta. Uma criança foi baleada e está em estado grave, o suspeito do crime foi preso. O Governo do DF lançou um painel com informações sobre entrega de medicamentos pelo SUS. O ministro de Minas e Energia decide nesta terça-feira (15) se o país inteiro volta a ter o horário de verão. E ainda: Brasília recebe uma exposição para contar tudo sobre o cerrado.