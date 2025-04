Veja o que abre e o que fecha no feriado do dia 1º de maio

No dia 1º de maio, feriado em homenagem ao Dia do Trabalhador, haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos e comércio. O governador Ibaneis Rocha declarou que a sexta-feira (2) será ponto facultativo, mas áreas de saúde, segurança e vigilância sanitária continuarão operando normalmente.



Os logísticos devem seguir a convenção coletiva da categoria: lojas de rua podem estar fechadas, enquanto os shoppings têm permissão para abrir. O transporte público será gratuito, e atrações como o Zoológico Jardim Botânico não cobrarão ingresso, proporcionando uma oportunidade para lazer em família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!