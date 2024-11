Vídeo: muro desaba durante madrugada de forte chuva em Cidade Ocidental (GO)

Um muro desabou durante madrugada de forte chuva em Cidade Ocidental (GO). O caso aconteceu em um condomínio do município na madrugada desta terça-feira (5). Segundo os moradores da casa, foi necessário sair da casa e passar a noite na casa de parentes. De acordo com moradores do condomínio, os problemas acontecem há bastante tempo e denunciam que a construtora fez uma obra mão-feita.