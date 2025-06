Zoológico de Brasília abre votação pública para escolher nome de dragões-barbudos

O Zoológico de Brasília abriga dois dragões-barbudos da espécie Pogona vitticeps, originários das regiões áridas da Austrália. Conhecidos por suas escamas semelhantes a uma barba sob o pescoço, eles estão sob os cuidados da equipe técnica. O zoológico abriu uma votação pública no Instagram para que as pessoas sugiram nomes para os répteis.



