Zoológico terá entrada gratuita em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Neste sábado (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Zoológico de Brasília oferecerá entrada gratuita para todas as mulheres. A programação especial inclui visitas guiadas às 9h30 em ambos os dias do fim de semana. Durante as visitas, os participantes terão a oportunidade de explorar os bastidores do zoológico e aprender sobre o cuidado com os animais. O zoológico funciona das 8h30 às 17h00, com bilheteria encerrando às 16h00. Nos demais dias, o ingresso custa R$10 a inteira e R$5 a meia-entrada.



