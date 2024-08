DF recebe 90 ônibus novos para o BRT do Gama e Santa Maria Com novos veículos, 100% da frota nas regiões administrativas será renovada Brasília|Do R7, em Brasília 21/08/2024 - 13h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 14h09 ) ‌



Vice-governadora Celina Leão participou de entrega nesta quarta Renato Alves/Agência Brasília - 21

O sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal passa a contar com 90 ônibus novos, a partir desta quarta-feira (21). São 51 veículos articulados e 39 do tipo Padron que vão circular no sistema do BRT do Gama e de Santa Maria. Com os novos veículos, as regiões administrativas passam a contar com 704 ônibus, com 100% da frota renovada na área 2. “O Distrito Federal conta com a frota de ônibus mais nova do país, com média de uso de pouco mais de três anos. Com os novos veículos que estão chegando neste segundo semestre, estamos ampliando a frota e completando a renovação de todo o sistema”, afirma o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Todos os veículos contam com validador que permite o pagamento 100% eletrônico, com uso de cartões de transporte e cartões de crédito e débito. Os ônibus também possuem tecnologia moderna, no padrão Euro 6, que contribui para a qualidade do ar e a preservação do meio ambiente, reduzindo a emissão de gases em 80% e partículas poluentes em 50%.

A frota também tem sistema de desligamento automático para economia de energia, além de autonomia para recarga de baterias por meio de placas solares.

Segundo a Secretaria de Mobilidade, os novos veículos vão proporcionar mais conforto e segurança para os passageiros, com ar-condicionado, piso baixo, motor traseiro e câmbio automático, além do sistema de monitoramento por câmeras, portas elétricas antiesmagamento, bancos estofados, vidros fumês anti U.V., e freios a disco.

‌



Entenda

Os novos ônibus fazem parte dos 195 veículos anunciados pela Viação Pioneira, em setembro de 2023, dos quais 79 são destinados ao aumento da frota e 116 para substituir veículos mais antigos. A Pioneira é responsável pela operação na área 2, que abrange as regiões administrativas do Gama, Santa Maria, Paranoá, ltapoã, São Sebastião e Park Way.

No primeiro lote, em setembro do ano passado, foram entregues 79 ônibus básicos, incorporados principalmente nas linhas de São Sebastião e Jardim Botânico. Em fevereiro deste ano, entraram em operação 20 Padrons BRT e 16 Super Padron nas linhas do Paranoá e Itapoã. Em abril, a Pioneira renovou 10 veículos articulados no sistema do BRT.