2º dia de greve dos professores no DF tem manifestações e atividades escolares

No segundo dia da greve dos professores da rede pública do Distrito Federal, considerada ilegal pela Justiça, as manifestações continuaram, enquanto parte dos alunos participou da Olimpíada Brasileira de Matemática no Centro de Ensino Fundamental da 410 Norte. No Centro de Ensino da 405 Sul, as aulas transcorreram normalmente.



Professores realizaram protestos em frente à Secretaria de Educação, na Asa Norte, em meio a momentos de tensão. No primeiro dia da paralisação, 255 das 713 escolas aderiram, com cerca de 60% funcionando parcialmente. O governo do DF já iniciou o corte de ponto para os servidores que não compareceram ao trabalho na segunda-feira.



Uma nova assembleia está agendada para os próximos dias, quando a categoria deve decidir os rumos da greve.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!