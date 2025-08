Acidente de trânsito no DF: embriaguez, imprudência e alta velocidade marcam o final de semana

No fim de semana no Distrito Federal ocorreram vários acidentes. Um deles, na Cidade Estrutural, resultou na morte de um passageiro. No Setor Noroeste, um carro oficial do Departamento de Estradas de Rodagem se envolveu em uma colisão após o motorista dirigir supostamente embriagado. O subsíndico do prédio atingido afirmou que o motorista recusou fazer o teste do etilômetro.



A 5ª delegacia investiga o caso. O Detran realizou 876 testes durante ações fiscais e autuou 53 motoristas por álcool ao volante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!