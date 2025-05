Acidentes com veículos deixam mais de 62 mil brasilienses sem energia em 2025

Mais de 62 mil brasilenses ficaram sem energia elétrica nos primeiros quatro meses de 2025 devido a acidentes com veículos que colidiram em postes. Foram substituídos 35 postes nesse período, representando um aumento de 59% em relação ao ano anterior.



Antes de substituir os postes, é necessário realizar uma perícia, o que prolonga a interrupção do serviço. O custo médio para reparar os danos é estimado em R$ 5 mil. A Neoenergia planeja uma campanha para conscientizar motoristas sobre segurança no trânsito durante o mês do maio amarelo, destacando que muitos acidentes resultam de excesso de velocidade e embriaguez ao volante.



