Acordo permite que fotógrafos atuem no Parque da Cidade com consentimento dos visitantes

A administração do Parque da Cidade, em Brasília, e fotógrafos profissionais firmaram um acordo que permite a presença dos profissionais no local, após polêmica sobre o uso de imagem dos frequentadores. Agora, qualquer foto só pode ser tirada ou publicada com autorização expressa dos indivíduos. Frequentadores podem usar gestos: um sinal de positivo para autorizar ou um gesto de mão para baixo para recusar a captura de imagens por fotógrafos no parque.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!