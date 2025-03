Ambulantes recebem licença provisória para trabalhar na Rodoviária do Plano Piloto

54 ambulantes da rodoviária do plano piloto receberam licença provisória para trabalhar por 60 dias no estacionamento da plataforma superior, devido à transição administrativa do GDF para o Consórcio Catedral. O novo consórcio irá definir futuramente as condições de trabalho. Ambulantes ainda podem se cadastrar para evitar apreensão de mercadorias, pois a DF Legal está fiscalizando.



