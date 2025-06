Árvore cai e danifica túmulos no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília

Uma grande árvore caiu sobre túmulos no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (2). A administração do cemitério iniciou a retirada dos galhos e prometeu reparar as sepulturas danificadas. Na ocasião, não havia nenhuma cerimônia ou funcionários no local, e ninguém se feriu.



