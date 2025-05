Às vésperas do Dia das Mães, mãe doa rim à filha com doença autoimune no DF

Em uma emocionante demonstração de amor perto do Dia das Mães, Zilma Silva doou um rim para sua filha Letícia Carvalho em uma cirurgia realizada no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Letícia enfrentou desafios após ser diagnosticada em 2021 com nefropatia autoimune aos 24 anos.



A esperança renasceu quando uma médica sugeriu a possibilidade de transplante renal, e exames mostraram compatibilidade entre mãe e filha. Na cirurgia envolvendo quatro cirurgiões e duração de cerca de quatro horas, mãe e filha trocaram palavras emocionantes: "amanhã, é o Dia das Mães, mas eu que estou recebendo o presente", disse Letícia. Zilma respondeu: "eu também te amo muito, você é uma filha muito querida".



